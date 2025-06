Polícia Civil prende mais um foragido por estupro de vulnerável em Cuiabá Mais um autor de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (04.6), dentro dos... Momento MT|Do R7 04/06/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/06/2025 - 20h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais um autor de estupro de vulnerável teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (04.6), dentro dos trabalhos da Operação Araceli, deflagrada pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica). O suspeito, de 47 anos, estava com mandado de prisão preventiva decretado pela Décima Quarta vara Criminal de Cuiabá, pelo crime de estupro de vulnerável. O crime ocorreu no ano de 2022, ocasião em que o investigado abusava sexualmente da sua enteada de apenas 8 anos de idade. Segundo relatos da vítima, o padrasto aproveitava os momentos em que não havia ninguém em casa para praticar os abusos. Assim que tomou conhecimento da ordem judicial em aberto, os policiais da Deddica iniciaram as diligências, conseguindo localizar o foragido na região do bairro João Bosco Pinheiro. Após ter o mandado de prisão cumprido, o suspeito foi conduzido à delegacia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça. Para mais detalhes sobre essa importante operação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil apreende veículo em investigação de exploração ilegal de madeira em Querência

Autor de homicídio em Ribeirão Cascalheira é preso na cidade de Porto Alegre do Norte

Polícia Civil prende mulher condenada a quase dez anos de prisão