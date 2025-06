Polícia Civil prende médico suspeito de produzir e armazenar material de pornografia infantil em Canarana Um homem suspeito de envolvimento em crimes de abuso sexual infantil e armazenamento e divulgação de imagens pornográficas envolvendo... Momento MT|Do R7 02/06/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/06/2025 - 12h58 ) twitter

Um homem suspeito de envolvimento em crimes de abuso sexual infantil e armazenamento e divulgação de imagens pornográficas envolvendo crianças e adolescentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, no sábado (31.5), em investigação conduzida pela Delegacia de Canarana. O investigado de 40 anos de idade, que atua como médico e também político no município, é suspeito de manter relacionamentos com meninas menores de idade e utilizar as vítimas para produção de material de pornografia infantil.

