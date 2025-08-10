Logo R7.com
Polícia Civil prende membro de facção acusado de envolvimento em homicídio de casal em Cocalinho

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cocalinho (760 km de Cuiabá), prendeu, nesse sábado (9.8), um homem, de 20 anos, acusado de envolvimento no desaparecimento e assassinato do casal Deived de Oliveira Ferreira, 21 anos, e Glênia Borges da Silva Souza, 41 anos, em janeiro deste ano, em Cocalinho.

