Polícia Civil prende motorista de aplicativo acusado de estuprar duas mulheres em corridas em Várzea Grande

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, prendeu, nesta quarta-feira...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher, Criança e Idoso de Várzea Grande, prendeu, nesta quarta-feira (6.8), um homem, de 21 anos, acusado de estuprar duas mulheres, de 21 e 22 anos, em corridas por aplicativos em Várzea Grande.

