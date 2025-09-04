Logo R7.com
Polícia Civil prende motorista de ônibus escolar condenado por estupro de vulnerável

Momento MT

Momento MT|Do R7

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (3.9), em Comodoro, um motorista de ônibus escolar, de 76 anos, condenado por estupro de vulnerável.

