Polícia Civil prende motorista de ônibus escolar condenado por estupro de vulnerável A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (3.9), em Comodoro, um motorista de ônibus escolar, de 76 anos, condenado por estupro...

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (3.9), em Comodoro, um motorista de ônibus escolar, de 76 anos, condenado por estupro de vulnerável.

Leia Mais em Momento MT: