Polícia Civil prende motorista por receptação de carga adulterada em Rondonópolis A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu... Momento MT|Do R7 28/02/2025 - 14h27 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), prendeu, nesta quinta-feira (27.2), um homem, de 44 anos, suspeito de receptação de carga adulterada. As investigações tiveram início quando o representante de uma empresa procurou a Polícia Civil informando que contratou uma transportadora para realizar a entrega de um carregamento de fertilizante sulfato de amônio de Paranaguá (PR) até uma fazenda em Chapada dos Guimarães (70 km de Cuiabá). No entanto, após a entrega, ele identificou que havia indícios de adulteração no produto e procurou a Derf de Rondonópolis. Ele também contratou uma empresa especializada, que emitiu um laudo apontando indícios de adulteração da carga original. Diante da denúncia, investigadores da Polícia Civil saíram em busca do motorista da carga adulterada e o encontraram em um posto de combustível no Bairro Parque Industriário Vetorasso, em Rondonópolis. O suspeito foi detido e encaminhado para a sede da Derf, onde foi autuado em flagrante por receptação. O veículo e a carga foram apreendidos. As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no esquema. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes! Leia Mais em Momento MT: Traficante de Goiás tem prisão cumprida pela Polícia Civil em Rondonópolis

Em show, Paolla Oliveira sensualiza para Diogo Nogueira e ganha rosa: ‘Foi lindo’

Mais de 3,5 mil policiais são mobilizados para garantir a segurança nas festividades do Carnaval em MT