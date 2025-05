Polícia Civil prende mulher condenada por tentar matar atual do ex atropelada A Polícia Civil, por meio da Divisão de Homicídios da Delegacia Municipal de Primavera do Leste (240 km de Cuiabá), cumpriu, na manhã...

Momento MT|Do R7 05/05/2025 - 18h27 (Atualizado em 05/05/2025 - 18h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share