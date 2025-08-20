Polícia Civil prende mulher investigada por estupro de vulnerável A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), cumpriu, nessa terça-feira...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), cumpriu, nessa terça-feira (19.8), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher, de 34 anos, investigada por estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, onde o crime ocorreu, e cumprido em Primavera do Leste, onde a suspeita mora atualmente.

