Polícia Civil prende mulher investigada por estupro de vulnerável
A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis (220 km de Cuiabá), cumpriu, nessa terça-feira (19.8), um mandado de prisão preventiva contra uma mulher, de 34 anos, investigada por estupro de vulnerável. O mandado foi expedido pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis, onde o crime ocorreu, e cumprido em Primavera do Leste, onde a suspeita mora atualmente.
