Polícia Civil prende mulher que atraiu fretista para emboscada e morte em Sinop

A equipe do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sinop cumpriu, na quinta-feira (13.02), uma jovem envolvida no assassinato de um motorista de caminhão no ano passado. G.A.T.P., 21 anos foi identificada nas investigações da Polícia Civil como uma das envolvidas no homicídio de Elisandro Machado de Oliveira, 42 anos. O crime ocorreu no dia 23 de julho, no bairro Boa Esperança, em Sinop. Segundo as investigações, a suspeita foi a responsável em atrair a vítima até o local onde o executor esperava para matar a vítima.

