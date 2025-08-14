Polícia Civil prende mulher que tentou matar a atual namorada de seu ex-companheiro A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (245 km de Cuiabá), prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (13.8),...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pedra Preta (245 km de Cuiabá), prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (13.8), uma mulher, de 25 anos, suspeita de tentar matar a atual namorada de seu ex-companheiro.

Para mais detalhes sobre este caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: