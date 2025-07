Polícia Civil prende no Acre condenado por matar o primo em Mato Grosso A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu no Estado do Acre, nesta quinta-feira (3.7), um homem de 57 anos, condenado por matar o primo... Momento MT|Do R7 04/07/2025 - 13h56 (Atualizado em 04/07/2025 - 13h56 ) twitter

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu no Estado do Acre, nesta quinta-feira (3.7), um homem de 57 anos, condenado por matar o primo de 52, no município de Alto Boa Vista. Participaram da prisão a Delegacia Regional de Vila Rica, a Delegacia Geral de Sena Madureira (AC) e o Núcleo Especializado de Capturas (Necap) do Acre. O crime ocorreu no dia 26 de março de 2013, quando o suspeito foi à casa do primo, na zona rural de Alto Boa Vista, para acertar algumas dívidas e atirou contra o familiar, que morreu no local. Após o crime, o suspeito fugiu. O corpo foi encontrado pela esposa no pasto. O atirador foi condenado a 16 anos, sete meses e 15 dias de prisão em regime fechado, por homicídio doloso, com qualificadora de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Para mais detalhes sobre essa prisão e a Operação Amon, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil deflagra operação contra esquema de abastecimento clandestino de combustível em Pontes e Lacerda

