Polícia Civil prende pai por abusar sexualmente de duas filhas adolescentes

Um pai acusado de abusar sexualmente de duas filhas adolescentes em Barra do Garças (509 km a leste de Cuiabá), foi preso pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município, na segunda-feira (2.6). As diligências iniciaram após a Conselho Tutelar do município receber denúncia no domingo (1º.6), acerca da violência sexual praticada pelo pai, de 56 anos, contra duas filhas gêmeas de 15 anos.

