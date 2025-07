Polícia Civil prende pai suspeito de estuprar a própria filha em Marcelândia

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (4.7), um homem de 54 anos, suspeito de estuprar a própria filha de nove anos, em Marcelândia. Segundo as investigações, o crime ocorreu no dia 1º de julho, e a Justiça expediu um mandado de prisão temporária, por estupro de vulnerável, expedida pela Vara Única de Marcelândia. O suspeito foi detido na residência de sua cunhada, situada na colônia de uma antiga madeireira, no setor industrial da cidade. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido até a delegacia para as devidas providências legais cabíveis e ficou à disposição da Justiça.

Para mais detalhes sobre este caso, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: