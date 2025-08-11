Polícia Civil prende preventivamente homem que vinha descumprindo medidas protetivas em Sorriso Um homem que vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência impostas pela Justiça em favor de sua ex-companheira...

Um homem que vinha descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência impostas pela Justiça em favor de sua ex-companheira foi preso preventivamente pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (11.8), em ação realizada pelos policiais do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher da Delegacia de Sorriso.

