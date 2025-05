Polícia Civil prende principal alvo de operação de desmanche ilegal no Araguaia em Goiás

A Polícia Civil prendeu, nesta sexta-feira (9.5), um homem foragido da Justiça de Mato Grosso, principal alvo de uma investigação sobre desmanche ilegal de veículos no Araguaia, em Goiânia. A prisão foi realizada em ação conjunta das equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, do Núcleo de Inteligência de Barra do Garças e da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Rurais da Polícia Civil de Goiás (PC-GO).

