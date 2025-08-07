Polícia Civil prende quatro pessoas com grande quantidade de drogas em condomínio residencial em Cuiabá Quatro pessoas encontradas com grande quantidade de entorpecentes em uma residência em um condomínio na região do Altos do Coxipó foram... Momento MT|Do R7 07/08/2025 - 14h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 14h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quatro pessoas encontradas com grande quantidade de entorpecentes em uma residência em um condomínio na região do Altos do Coxipó foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (7.8), em ação realizada pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão a Narcóticos (Denarc) com apoio da Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron). Entre os presos estão dois homens e duas mulheres que foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Um dos presos também responderá por uso de documento falso. A ação resultou na apreensão de diversas porções de pasta base, cloridrato de cocaína, maconha e skunk (supermaconha), duas armas de fogo, e várias munições. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação! Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil cumpre mandado de prisão por violência doméstica contra ex-companheira

Feirão com vacina, apoio e mil vagas de emprego para mulheres segue até sexta

Cine Teatro recebe o documentário “The Ball”, exibido pela primeira vez no Brasil