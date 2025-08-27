Polícia Civil prende quatro pessoas e fecha casa utilizada como ponto de venda de drogas A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26.8), quatro pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas em Juína e apreendeu...

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (26.8), quatro pessoas acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas em Juína e apreendeu diversas porções de maconha e cocaína. Após investigações, a Polícia Civil chegou à informação de que uma casa em Juína estava sendo usada como ponto de venda de drogas. Diante disso, uma equipe da Delegacia de Juína foi até a casa e viu a suspeita de ser proprietária do local, de 18 anos, colocando uma sacola no guarda-volumes de sua motocicleta, uma Honda Biz.

