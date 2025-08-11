Polícia Civil prende quatro suspeitos de envolvimento em latrocínio ocorrido em Paranaíta A Polícia Civil, prendeu, nesse sábado (9.8), quatro homens suspeitos de envolvimento no crime de latrocínio, que vitimou Fabíola Lenice...

A Polícia Civil, prendeu, nesse sábado (9.8), quatro homens suspeitos de envolvimento no crime de latrocínio, que vitimou Fabíola Lenice Silva de Arruda, de 33 anos. O crime ocorreu em Paranaíta, na última quarta-feira (7.8). No mesmo dia do fato, policiais da Delegacia de Paranaíta iniciaram as diligências que culminaram na prisão do primeiro suspeito, de 36 anos. A prisão foi realizada na cidade de Carlinda, cerca de 85 km distante de Paranaíta.

