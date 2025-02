Polícia Civil prende receptador de bens furtados em residência e recupera objetos

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, esclareceu um crime de furto em uma residência ocorrido no município, com a prisão de um homem por receptação dos objetos subtraídos. Os itens foram recuperados.

