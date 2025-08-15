Polícia Civil prende receptador e esclarece furto de televisores em Sinop A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (500 km de Cuiabá) elucidou, nessa quinta-feira...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Sinop (500 km de Cuiabá) elucidou, nessa quinta-feira (14), o furto de três televisores, ocorrido no último dia 10, resultando na prisão de um homem, de 63 anos, pelo crime de receptação.

