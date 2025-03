Polícia Civil prende receptador e recupera objetos furtados em Tangará da Serra

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Tangará da Serra (250 km de Cuiabá), realizou, nessa quarta-feira (26.3), a Operação Oferta Suspeita, para investigar um furto ocorrido na cidade. As investigações tiveram início após a comunicação de um furto ocorrido no centro de Tangará da Serra, no dia 27 de fevereiro deste ano, quando a residência da vítima foi invadida, com danos ao portão e às janelas.

