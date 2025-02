Polícia Civil prende segundo envolvido em roubo em uma chácara em Pontal do Araguaia A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, cumpriu o mandado de prisão preventiva...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Barra do Garças, cumpriu o mandado de prisão preventiva contra mais um dos envolvidos no roubo ocorrido em uma chácara no município de Pontal do Araguaia. O crime ocorreu no dia 10 de janeiro, quando dois criminosos invadiram a residência do casal, por volta das 22 horas, exigindo valores em dinheiro. Os suspeitos estavam encapuzados e portavam armas de fogo sendo um revólver e uma pistola.

Saiba mais sobre este caso e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

