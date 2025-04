Polícia Civil prende segundo suspeito envolvido em tentativa de latrocínio ocorrido em Nova Bandeirantes A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (16.4), em Nova Monte Verde, um mandado de prisão preventiva em desfavor do segundo suspeito... Momento MT|Do R7 17/04/2025 - 14h07 (Atualizado em 17/04/2025 - 14h07 ) twitter

A Polícia Civil cumpriu nesta quarta-feira (16.4), em Nova Monte Verde, um mandado de prisão preventiva em desfavor do segundo suspeito de participação em uma tentativa de latrocínio ocorrida na cidade de Nova Bandeirantes. O primeiro suspeito foi preso em flagrante em menos de 12 horas do crime, registrado na madrugada de 2 de abril deste ano. Diante das informações coletadas com sua prisão e demais técnicas investigativas, a equipe policial conseguiu localizar o segundo suspeito em Nova Monte Verde. A prisão foi efetuada pelos policiais das delegacias dos dois municípios. Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT para mais detalhes sobre este caso intrigante! Leia Mais em Momento MT: Prefeitura garante atendimento de urgência e emergência durante feriado de Páscoa

