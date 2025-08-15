Polícia Civil prende seis homens e apreende drogas em ação em Pontes e Lacerda A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá), prendeu, nessa quinta-feira (14.8), seis homens, com...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Pontes e Lacerda (445 km de Cuiabá), prendeu, nessa quinta-feira (14.8), seis homens, com idades entre 21 e 39 anos, e apreendeu uma arma, maconha e cocaína, em uma ação realizada como parte da operação Protetor das Divisas e Fronteiras, que combate crimes transfronteiriços.

