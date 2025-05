Polícia Civil prende sócios e desarticula esquema de fraudes em consórcios em Barra do Garças Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 27, sócios em uma suposta empresa de consultoria financeira e suspeitos de aplicar golpes por... Momento MT|Do R7 23/05/2025 - 11h56 (Atualizado em 23/05/2025 - 11h56 ) twitter

Um homem, de 31 anos, e uma mulher, de 27, sócios em uma suposta empresa de consultoria financeira e suspeitos de aplicar golpes por meio de fraudes na venda de consórcios, foram presos pela Polícia Civil, na tarde de quinta-feira (22.5), em investigação conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças. A ordem de prisão contra os investigados foi expedida pela 2ª Vara Criminal de Barra do Garças, que também autorizou outras ordens judiciais como busca e apreensão de materiais, quebra de sigilos bancário e telefônico e a suspensão das atividades da empresa investigada. Saiba mais sobre essa operação e as investigações em andamento consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: União Européia rotula Brasil como país de “risco padrão” e ignora leis brasileiras

