Polícia Civil prende suspeita por furto qualificado em Canarana A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), uma mulher suspeita de praticar...

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Canarana, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (15.8), uma mulher suspeita de praticar furto qualificado e realizar diversas transações fraudulentas com um cartão bancário subtraído da vítima. Conforme as investigações, por volta das 10h15, a suspeita se apropriou de um cartão bancário, sem deixar sinais de arrombamento. Em seguida, acompanhada de uma comparsa, realizou uma série de operações ilícitas: compras na função crédito que totalizaram R$ 7.340,00 e débitos e saques aproximados de R$ 4.000,00.

