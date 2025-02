Polícia Civil prende suspeito de aplicar golpes no dia do aniversário das vítimas A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, prendeu, na última sexta-feira (14....

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Estelionato e Outras Fraudes de Cuiabá, prendeu, na última sexta-feira (14.0), na Capital, um homem, de 26 anos, suspeito de aplicar golpes em cerca de 40 pessoas. Segundo as investigações, o suspeito causou um prejuízo de mais de R$ 160 mil às vítimas, todas moradoras da Capital. Os golpes tiveram início em outubro do ano passado. A estratégia era entrar em contato com a vítima no dia do aniversário afirmando que ela tinha um presente a ser recebido, mas que era necessário realizar o pagamento da taxa de serviço do motoboy.

