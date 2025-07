Polícia Civil prende suspeito de aplicar “salve” a mando de facção em Colíder

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Colíder (630 km de Cuiabá) prendeu nessa quinta-feira (10.7) um jovem, de 18 anos, acusado de aplicar um “salve” em dois jovens do Pará, de 27 e 34 anos. O suspeito foi preso no bairro Celídio Marques, em Colíder, por associação criminosa, sequestro, cárcere privado, corrupção de menores e tortura. No quarto dele, os policiais encontraram uma porção de maconha e uma arma de fogo falsa, que foram apreendidas.

Para mais detalhes sobre essa ocorrência e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

