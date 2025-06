Polícia Civil prende suspeito de espancar homem e atear fogo em casa por ciúmes da ex

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Alta Floresta (1.035 km de Cuiabá), prendeu em flagrante, na manhã desse domingo (08.6), um homem, de 27 anos, suspeito de agredir brutalmente um jovem, de 22 anos, e, em seguida, incendiar a residência da vítima, no bairro Boa Esperança. De acordo com as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes, devido ao suspeito achar que a vítima tinha um relacionamento amoroso com sua ex-companheira.

