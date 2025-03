Polícia Civil prende suspeito de feminicídio em Cáceres Uma equipe de policiais civis da Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um... Momento MT|Do R7 08/03/2025 - 13h25 (Atualizado em 08/03/2025 - 13h25 ) twitter

Uma equipe de policiais civis da Delegacia da Mulher, Criança e Idoso de Cáceres cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um investigado de 67 anos que esfaqueou a sua companheira no dia 1º de março. O suspeito estava foragido desde o dia do crime, e se encontrava escondido na casa de uma de suas filhas, no Bairro Junco, na cidade de Cáceres. A vítima da tentativa de feminicídio, de 63 anos, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. O estado de saúde da vítima, que está na UTI do Hospital Regional de Cáceres, é gravíssimo. Diante da gravidade dos fatos, a Delegada Titular da DEDM/Cáceres, Paula Gomes Araujo, representou pela prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres. O suspeito foi interrogado e encaminhado à Cadeia Pública, onde ficará à disposição da Justiça.

