Polícia Civil prende suspeito de tentativa de homicídio após briga em festa em Rondonópolis

A Polícia Civil cumpriu, na tarde dessa quarta-feira (3.9), um mandado de prisão temporária contra um homem, de 36 anos, investigado por uma tentativa de homicídio ocorrida em julho deste ano, em um condomínio de Rondonópolis (220 km de Cuiabá). A ação foi realizada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Rondonópolis, com o apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional da cidade e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).

