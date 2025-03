Polícia Civil prende suspeito de tráfico em Pedra Preta Um homem conhecido como “Gardenal” foi preso pela Polícia Civil na cidade de Pedra Preta. A prisão, realizada nesta quarta-feira (5... Momento MT|Do R7 06/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 13h27 ) twitter

Um homem conhecido como “Gardenal” foi preso pela Polícia Civil na cidade de Pedra Preta. A prisão, realizada nesta quarta-feira (5.3), é resultado das ações de combate ao tráfico de drogas realizadas pela Polícia na região. Além do crime de tráfico de drogas, o suspeito também é investigado pela prática de extorsão de comerciantes a serviço de organização criminosa. No ato da prisão, ocorrido na residência do suspeito, os policiais encontraram 70 pinos usados para acondicionar entorpecente análogo à cocaína, uma porção de substância análoga à maconha, anotações referentes ao tráfico de drogas na região, balança de precisão, um simulacro de arma de fogo, elásticos para acondicionar dinheiro, um comprovante de depósito no valor de mais de R$ 4 mil reais, além de R$1102,00 reais em espécie, bem como cerca R$ 300 reais em moedas de diversos valores. Outro suspeito acabou sendo conduzido pelo crime de desobediência. A ação contou ainda com o apoio da Polícia Militar de Pedra Preta. Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil prende suspeito de tráfico em Pedra Preta

