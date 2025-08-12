Polícia Civil prende suspeito e evita homicídio em Vila Bela da Santíssima Trindade
A Delegacia da Polícia Civil de Vila Bela da Santíssima Trindade (520 km de Cuiabá) prendeu, nesta terça-feira (12.8), um homem, de 25 anos, durante buscas a suspeitos de estarem na cidade para cometer um homicídio. Com o preso foram encontradas armas, munições e apetrechos.
