Polícia Civil prende suspeito em flagrante por descumprir medida protetiva em Confresa

A Polícia Civil, nesta sexta-feira (15.8), por meio da Delegacia de Polícia de Confresa, prendeu em flagrante um suspeito de descumprir uma medida protetiva de urgência que o proibia de manter contato com sua ex-companheira. Segundo relato da vítima e de sua mãe, o investigado teria criado perfis falsos em redes sociais para enviar mensagens à jovem. Além disso, na manhã do mesmo dia, ele teria sido visto em frente à escola onde a vítima estuda, em uma tentativa de intimidação.

