Polícia Civil prende suspeito foragido por estupro de vulnerável em Reserva do Cabaçal A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta segunda-feira (12.5), um homem de 45 anos, investigado por estupro de vulnerável... Momento MT|Do R7 12/05/2025 - 20h06 (Atualizado em 12/05/2025 - 20h06 ) twitter

A Polícia Civil de Mato Grosso prendeu, na manhã desta segunda-feira (12.5), um homem de 45 anos, investigado por estupro de vulnerável contra uma adolescente de 13 anos de idade. A prisão ocorreu depois de meses de investigação e monitoramento do suspeito, que foi localizado em uma área rural remota no município de Reserva do Cabaçal. Após reunir elementos de prova, o delegado Fabrício Garcia Henriques, responsável pela investigação, representou pela prisão preventiva do suspeito, que passou a se ocultar em regiões de difícil acesso. Com o apoio de diligências ininterruptas e estratégias de inteligência, os policiais civis conseguiram localizar e capturar o investigado. Para mais detalhes sobre essa importante ação da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: PF prende homem em flagrante por aquisição de moeda falsa no Rio de Janeiro

