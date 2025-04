Polícia Civil prende suspeito por extorsão e estupro em Nova Bandeirantes

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Nova Bandeirantes cumpriu o mandado de prisão preventiva contra um jovem, de 19 anos, suspeito pelos crimes de extorsão e estupro. A prisão ocorreu na manhã desta sexta-feira (11.4), no momento que o alvo saia de sua residência, situada no bairro Centro, no município.

Saiba mais sobre essa importante ação da polícia e os detalhes do caso no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: