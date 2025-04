Polícia Civil prende traficante com porções de maconha e valores em dinheiro em Matupá Um homem que atuava no comércio de entorpecentes em Matupá foi preso em flagrante pela Polícia Civil no final da tarde de sábado (12...

Um homem que atuava no comércio de entorpecentes em Matupá foi preso em flagrante pela Polícia Civil no final da tarde de sábado (12.4), durante investigações para apuração de denúncias recebidas pela equipe de investigadores da delegacia do município. O suspeito, de 24 anos, foi flagrado com porções de maconha e uma quantia em dinheiro relacionada ao tráfico ilícito. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

