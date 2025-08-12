Polícia Civil prende traficante e fecha ponto de armazenamento de drogas em Lucas do Rio Verde Uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas foi descoberta pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em...

Uma residência que funcionava como ponto de armazenamento de drogas foi descoberta pela Polícia Civil, nesta terça-feira (12.8), em investigações realizadas pelos policiais da Delegacia de Lucas do Rio Verde. No local, foram apreendidas várias porções de entorpecentes, entre pasta base, maconha e cocaína. O ponto era coordenado por um suspeito, de 24 anos, com passagens criminais anteriores e que foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Leia Mais em Momento MT: