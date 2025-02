Polícia Civil prende traficante foragido da Justiça em Guarantã do Norte Policiais civis da Delegacia de Guarantã do Norte prenderam na manhã desta quarta-feira (29.01), um traficante que estava foragido...

Policiais civis da Delegacia de Guarantã do Norte prenderam na manhã desta quarta-feira (29.01), um traficante que estava foragido da Justiça. O procurado de 22 anos estava com o mandado de prisão preventiva decretado pela Vara Única de Guarantã do Norte, pelo crime de tráfico de drogas. Assim que tomaram conhecimento do mandado de prisão em aberto, os policiais da Delegacia de Guarantã do Norte iniciaram as diligências e por meio de técnicas investigativas conseguiram conseguir o paradeiro de foragido.

Saiba mais sobre essa operação e seus desdobramentos no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: