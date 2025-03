Polícia Civil prende traficante que ameaçou esquartejar e atear fogo em ex-companheira

Um traficante foragido da Justiça e envolvido em crimes de violência doméstica teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Civil, na terça-feira (18.3), em mais uma ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Cuiabá, com foco na prisão de agressores de mulheres. O investigado já estava com mandado de prisão definitiva por tráfico de drogas, quando praticou ameaça, por não aceitar o fim do relacionamento com a ex-companheira.

