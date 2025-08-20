Polícia Civil prende traficante que atuava como motorista de aplicativo para entrega de drogas Um motorista de aplicativo que realizava transporte de entorpecentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (19....

Um motorista de aplicativo que realizava transporte de entorpecentes foi preso em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (19.8), durante investigações conduzidas pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Lucas do Rio Verde. O suspeito, de 30 anos, foi flagrado em posse de diversas porções de entorpecentes, entre pasta base, maconha e cocaína e foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

