Polícia Civil prende traficante responsável por comandar tráfico de drogas em Confresa

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Confresa, deflagrou, no final da tarde de terça-feira (25.2), a Operação Liderança, que resultou no cumprimento do mandado de prisão preventiva de L.A.S., de 50 anos, apontado como um dos principais líderes do tráfico de drogas na região.

Para mais detalhes sobre essa importante operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

