Polícia Civil prende três autores de homicídio em Comodoro e apreende armas de fogo

A Delegacia da Polícia Civil de Comodoro deflagrou, na manhã desta quinta-feira (13.2), a Operação Overshadow para cumprimento de prisões preventivas e busca e apreensão contra três envolvidos em um homicídio ocorrido no final do ano passado, na cidade. Jonathan Telles Barreiro, 27 anos, foi encontrado no dia 14 de dezembro de 2024, em uma região de mata próxima à BR-174, em Comodoro, com diversas perfurações de arma de fogo.

