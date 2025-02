Polícia Civil prende três homens por furto, tráfico de drogas e receptação Três homens foram presos em Santa Cruz do Xingu, pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (10.02), durante diligências para apurar... Momento MT|Do R7 11/02/2025 - 18h07 (Atualizado em 11/02/2025 - 18h07 ) twitter

Três homens foram presos em Santa Cruz do Xingu, pela Polícia Civil, na tarde de segunda-feira (10.02), durante diligências para apurar crimes de furto ocorridos no município. Um suspeito, de 25 anos, foi autuado pelos crimes de furto e apropriação indébita. Outros dois envolvidos, de 45 e 25 anos, foram presos por receptação e tráfico de drogas. Uma das vítimas, de 72 anos, relatou que seu neto estava passando alguns dias em sua residência, bem como viu quando o jovem colocou o braço pela janela tentando pegar o seu celular. Por não ter alcançado o aparelho, o neto pediu ao idoso emprestado para fazer uma ligação. Para mais detalhes sobre essa ocorrência e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT. Leia Mais em Momento MT: Polícia Civil recupera R$ 15 mil transferidos via Pix para conta errada em Cocalinho

