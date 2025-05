Polícia Civil prende tutor de cães abandonados sem água e comida em Várzea Grande A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22.5), um morador do bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, pelo crime de maus-tratos...

A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (22.5), um morador do bairro Parque do Lago, em Várzea Grande, pelo crime de maus-tratos a animais domésticos. A prisão do suspeito, de 56 anos, foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema) durante averiguação de uma denúncia anônima registrada pelo disque 197. A ação faz parte da Operação Sansão, que ocorre de forma contínua em Cuiabá e região metropolitana, para apuração de denúncias e prevenção de crimes de maus-tratos, com o objetivo de garantir a dignidade e o bem-estar dos animais.

Para saber mais sobre essa importante ação da Polícia Civil, consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT: