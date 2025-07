Polícia Civil prende venezuelano que ameaçava e perseguia a companheira em Cuiabá

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM), prendeu, nessa sexta-feira (18.7), um homem, de 20 anos, acusado de agredir, ameaçar e perseguir a companheira, de 19 anos. As brigas entre o casal venezuelano começaram no dia 10 de julho, quando a vítima recebeu uma mensagem de um colega de trabalho, para anotar o número do telefone em seu celular. O suspeito não gostou, ficou alterado, pegou uma faca e pressionou no pescoço da companheira, que estava na cama com a filha.

