Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá
Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com...
Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação e prisão do autor do crime durante a investigação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. O suspeito, que trabalhava como vigilante terceirizado na unidade de saúde, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.
