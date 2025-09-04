Polícia Civil prende vigilante e esclarece furto de equipamentos no Hospital Central de Cuiabá Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com...

Um furto de equipamentos eletrônicos, ocorrido no Hospital Central, foi esclarecido pela Polícia Civil, na quarta-feira (3.9), com a identificação e prisão do autor do crime durante a investigação realizada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá. O suspeito, que trabalhava como vigilante terceirizado na unidade de saúde, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

