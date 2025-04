Polícia Civil promove 3º Torneio de Tiro entre servidores da instituição no estado

Momento MT |Do R7

A Polícia Civil de Mato Grosso realiza o 3º Torneio de Tiro em comemoração ao aniversário da instituição, que completa 183 anos de criação no dia 24 de maio. Aberto a todos os policiais civis interessados, o evento esportivo ocorrerá no dia 23 de maio (sexta-feira), a partir das 7h30, no estande de tiro da Academia de Polícia (Acadepol), em Cuiabá.

