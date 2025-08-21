Polícia Civil promove reunião e estabelece metas com foco na redução da criminalidade Cerca de 70 delegados da Polícia Civil de Mato Grosso, entre diretores, coordenadores, regionais e titulares, participam da reunião...

Cerca de 70 delegados da Polícia Civil de Mato Grosso, entre diretores, coordenadores, regionais e titulares, participam da reunião gerencial promovida pela Diretoria Geral, entre os dias 19 a 21 de agosto. O evento é realizado na Associação Mato-Grossense de Delegados de Polícia (Amdepol), em Cuiabá. Um dos objetivos da reunião é apresentar aos componentes da instituição, as funções das novas coordenadorias criadas para aprimorar as atividades desenvolvidas pela Polícia Civil, além de debater melhorias e estabelecer metas com foco na redução da criminalidade.

