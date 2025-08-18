Logo R7.com
Polícia Civil realiza 1ª fase de fiscalização para apurar furto de energia em Pontes e Lacerda

A Polícia Civil deflagrou, nesta segunda-feira (18.8), no município de Pontes e Lacerda (448 km a oeste de Cuiabá), a primeira fase da Operação “Curto-circuito” em parceira com a empresa Energisa, com objetivo de combater o crime de furto de energia.

